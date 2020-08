Musumeci e la caccia ai “clandestini” in Sicilia. Le reazioni

Oggi a Trapani è un giorno importante. Perchè sono finiti i giorni della quarantena obbligatoria per le persone a bordo della nave “Azzurra” della compagnia GNV che ospita più di 600 persone al largo del porto. E dovrebbero cominciare le operazioni di sbarco. Con tanti dubbi. Perché coloro che hanno diritto allo status di rifugiato dovrebbero essere portati in centri di accoglienza, i tunisini dovrebbero essere rimpatriati. E poi ci sono i contagiati da coronavirus, almeno una trentina, che dovrebbero essere isolati da qualche parte. Dove?

Non solo, sulla carta, queste persone neanche potrebbero sbarcare, dovrebbero … evaporare.

Così ha deciso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella sua imbarazzante ordinanza con la quale ieri ha stabilito di “cacciare” in 24 ore per ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid, tutti gli extracomunitari “clandestini” che sono in Sicilia.

L’ordinanza ha validità fino al 10 settembre e impone …









