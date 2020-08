Migranti. Musumeci pronto allo scontro: “Roma rispetti l’ordinanza. Noi andiamo avanti”

“Il Governo centrale la smetta di mostrare i muscoli e faccia il proprio dovere. Noi andiamo avanti consapevoli di essere dalla parte della ragione”.

Dice di non volere andare allo scontro con Roma, il presidente della Regione Nello Musumeci sull’ordinanza che chiude gli hotspot e i centri di accoglienza in Sicilia. Ma non indietreggia rispetto alla linea e nelle sue parole c’è tutta l’intenzione di essere pronto a scontrarsi con il Governo nazionale.

“Ci hanno detto che non abbiamo competenza in materia di immigrazione. Ma la mia ordinanza è di carattere sanitario, la situazione negli hotspot e nei centri di accoglienza è disastrosa. Non vengono rispettate le regole di distanziamento e c’è promiscuità che aumenta il rischio contagio”, ha detto questa mattina Musumeci in conferenza stampa.

Musumeci ha attaccato il governo però parlando di “atteggiamenti di arroganza, …









