Mazara. Continuano i controlli della Capitaneria di porto per l’operazione “Mare Sicuro 2020”.

REDAZIONE – Continua l’attività di controllo e di monitoraggio degli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo lungo il litorale e le acque di propria competenza, al fine di tutelare, tra l’altro, la sicurezza dei bagnanti e degli avventori del mare, nonché per salvaguardare l’ambiente marino e costiero.

Nella giornata di sabato 22 agosto, i militari della Guardia Costiera, a seguito di una mirata attività di appostamento in località Quarara, hanno sanzionato un cittadino mazarese sorpreso a pescare, mediante apparecchi ausiliari di respirazione, esemplari di ricci di mare. Conclusa l’immersione, infatti, il pescatore è stato fermato con oltre 200 ricci di mare, i quali sono stati successivamente rigettati in mare dalla motovedetta della Capitaneria di porto che, una volta preso il largo, li ha restituiti al proprio habitat. Così come previsto dalla normativa in materia, al …









