Marsala, il rudere al porto non c’è più. Ma gli incivili continuano a buttare rifiuti

A volte sembra essere una battaglia persa quella contro gli incivili che gettano rifiuti per le strade di Marsala e sporcano la città.

Qualche giorno fa, dopo tantissime segnalazioni, finalmente il Comune di Marsala è riuscito a risistemare la zona dell’ingresso del porto, Largo Capizzo.

C’era un rudere che veniva utilizzato come discarica (tra l’altro a pochi metri dall’isola ecologica del Salato…). Quando il rudere si colmava veniva dato a fuoco. Una cosa ciclica. Nelle scorse settimane finalmente il Comune ha ripulito l’area, demolito il rudere, e risistemato qull’angolo all’ingresso del porto. Bene, cos’è successo? Che il rudere non c’è più, ma chi aveva l’abitudine non l’ha persa, e continua buttare rifiuti accanto al muro appena realizzato e nell’area risistemata.

Una pazzia, da parte degli incivili “affezionati” a quel luogo.









Leggi la notizia completa