Mare mosso, diversi salvataggi nelle spiagge di Marsala

Mare agitato ieri a Marsala, tanto che ci sono stati diversi interventi su tutte le spiagge da parte dei bagnini per aiutare bagnanti in difficoltà.

Mare mosso, forte vento, onde pericolose hanno messo in pericolo un bagnante di 70 anni in zona Sbocco. L’uomo si era spinto oltre il limite di sicurezza, e non riusciva più a ritornare a riva. E’ così intervenuto un bagnino che si è tuffato in mare e ha portato in salvo l’uomo.

Salvataggi in tutta la costa marsalese, e non solo, dove il mare ieri era davvero pericoloso e soffiava forte il vento di maestrale.

Si registra purtroppo anche un morto in provincia di Trapani. Un uomo di Mazara che è morto, per un improvviso malore, mentre faceva il bagno a Tre Fontane, la frazione balneare di Campobello di Mazara .









