L’invasione che non c’è. I veri dati sull’immigrazione in Italia

Distrarre, puntare i riflettori da un’altra parte. La tattica del Presidente Nello Musumeci per distogliere l’attenzione sul numero crescente dei contagi da Covid, dovuti principalmente all’incremento dei flussi turistici e alla sregolata movida notturna, è stata immediatamente smascherata. La colpa, come al solito, sarebbe degli immigrati. Che d’altronde sono abituati a vestire i panni del capro espiatorio di turno. Stavolta, però, la soluzione al problema vuole essere definitiva e drastica, tuona Musumeci: «La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti». Così da estirpare il male alla radice e debellare la peste una volta per tutte: si preparino gli aerei per il rimpatrio, la Sicilia resti ai soli siciliani. …









