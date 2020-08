La Dittatura da Salemi assunta da Garibaldi: “una banale illegalità”

In occasione di una manifestazione per il 14 maggio tenutasi a Salemi nel Castello arabo-svevo ebbi a commentare che non ero orgoglioso, come cittadino, di celebrare la ricorrenza con la quale, nella medesima data del 1860, Garibaldi proclamava da Salemi la Dittatura in nome di Vittorio Emanuele “Re d’Italia” e assumeva lui il comando delle forze nazionali.

Lo scritto è ricordato in una lapide appesa sul Palazzo Comunale: «Italia e Vittorio Emmanuele. Giuseppe Garibaldi comandante in capo le forze nazionali in Sicilia. Sull’invito de’ notabili cittadini e sulle deliberazioni dei comuni liberi dell’Isola. Considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno concentrati in un solo uomo. Decreta di assumere nel nome di Vittorio Emmanuele Re d’Italia la Dittatura in Sicilia. Salemi 14 Maggio 1860. G. GARIBALDI. Il Segretario di Stato F. Crispi». Nella …









Leggi la notizia completa