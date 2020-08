Incendio a Segesta. Turisti costretti a lasciare il parco archeologico

Un vasto incendio ieri pomeriggio ha minacciato il parco archeologico di Segesta. Le fiamme si sono sviluppate su Monte Barbaro intorno alle 15.30 e alimentate dal forte vento spingendosi fino in prossimità del tempio e del teatro antico di Segesta. Tant’è che il parco archeologico è stato sgomberato e chiuso al pubblico, i turisti presenti sono stati costretti ad abbandonare la zona.

Diverse le squadre antincendio della forestale coinvolte, vigili del fuoco, protezione civile.

In azione anhe un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, che ha effettuato una sortita di volo di 2 ore per un totale di 16 sganci e 14000 litri d’acqua. Il decollo è avvenuto alle ore 17:30. A termine della sortita, l’equipaggio è rientrato alla base aerea di Birgi per le 19:30 dove ha terminato il servizio antincendi.









