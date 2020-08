In Sicilia 65 nuovi positivi al Coronavirus, ma 58 sono migranti. In Italia +957

Sono 65 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, ma di questi 58 sono migranti. Sono i dati del bollettino di oggi, 24 agosto, diffuso dalla Regione Siciliana.

Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, 9 in terapia intensiva – dato quest’ultimo in discesa rispetto a ieri – ed 884 in isolamento domiciliare.

Sono 4067 i casi totali dall’inizio della pandemia, 2.834 i guariti (21 in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fermo a 286.

In Italia frena l’aumento dei nuovi positivi, ma questo anche per effetto del minor numero di tamponi effettuati ieri.

I nuovi casi di positività al coronavirus oggi sono 953, quattro invece le vittime. Sono i dati del quotidiano bollettino del ministero della Salute. Diminuiscono di 4 unità rispetto a ieri (65) i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. In netto calo, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi, che sono …









