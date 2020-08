In consiglio Comunale una domenica di passione per rinviare tutto al 26 agosto. La maggioranza scricchiola

Una domenica di passione con un consiglio comunale durato circa 8 ore per decidere di chiedere un nuovo parere al Collegio dei Revisori dei Conti e rinviare tutto al 26 agosto per l’approvazione delle tanto attese variazioni al bilancio. “Tanto rumore per nulla” avrebbe scritto il grande bardo, oppure no, forse qualcosa è realmente cambiato e le conseguenze le vedremo già nelle prossime settimane? Un consiglio che aveva avuto una ricca anteprima su facebook con commentatori stellati, alcuni competenti , altri addirittura esponenti politici, altri ancora solo tifosi esagitati che non hanno risparmiato accuse e veleni nei confronti dell’opposizione accusata di voler affossare la città perché aveva osato mettere in dubbio la legittimità di un atto che, invero, presentava molti dubbi. Ed allora la corsa alla convocazione di un consiglio straordinario ed urgente, convocato di domenica, a nostra memoria cosa mai accaduta …









