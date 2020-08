Il 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia è Campionato Italiano

L’apprezzata gara messinese organizzata da Top Competition sabato 26 e domenica 27 settembre sarà 4° round della massima serie tricolore e riporterà i migliori protagonisti nazionali nel centro annoverato tra i Borghi più belli d’Italia

Novara di Sicilia (ME), 21 agosto 2020. L’edizione delle Nozze D’Argento dello Slalom “Rocche Novara di Sicilia” si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre e sarà valida per il Campionato Italiano. La gara messinese organizzata dal professionale staff di Top Competition è da sempre tra le competizioni a più alto gradimento, per la spettacolarità del tracciato e per la suggestiva location al confine tra i monti Peloritani ed i Nebrodi, da sempre meta di visitatori, oltre che appassionati delle corse tra i birilli.Nel pieno rispetto delle vigenti normative del Governo Nazionale e delle direttive ACI, il 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia …









