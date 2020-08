Favignana verso le elezioni. “Vivere le Egadi” lancia la candidatura di Francesco Forgione

C’è anche Francesco Forgione tra i candidati a Sindaco per Favignana e le Egadi alle prossime elezioni amministrative di Ottobre, convocate in fretta e furia dopo l’arresto dell’ormai ex Sindaco Peppe Pagoto e le sue dimissioni. Forgione, che è stato presidente della Commissione Antimafia, parlamentare, deputato all’Ars, è ormai favignanese di adozione. Ed è lui la figura individuata dal comitato cittadino “Vivere le Egadi” come possibile Sindaco. Ecco il testo del comunicato:

Le nostre Isole, le donne e gli uomini, i giovani e le ragazze che ci vivono, stanno attraversando un momento di grande e grave difficoltà.

La crisi prodotta dalla pandemia del Covid, la precarietà economica che colpisce le famiglie e gli imprenditori e le vicende che hanno portato alle dimissioni del sindaco e al commissariamento del Comune, hanno creato nella gente un diffuso senso di fragilità e di sfiducia.

Favignana, Levanzo e Marettimo









