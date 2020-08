Entro autunno un gruppo di suore si trasferisce nel convento di Erice

Entro autunno un piccolo gruppo delle Clarisse del Monastero “Sacro Cuore” di Alcamo potrebbe trasferirsi nell’ex convento dei Cappuccini di Erice.

Lo comunica la badessa, suor Maria Daniela Rolleri, in una lettera aperta.

“Nell’agosto 2019 abbiamo iniziato gli interventi di restauro e ristrutturazione dell’ex convento, donatoci dai Frati Minori Cappuccini della Provincia di Palermo, per adeguarlo a monastero: un cantiere di Misericordia, perché solo grazie alle elemosina, abbiamo potuto riedificare le antiche mura di clausura; una strada alternativa di accesso al cimitero, da permutare prossimamente con il Comune, per delimitare i necessari spazi della clausura; gli ambienti monastici del primo e secondo piano e parzialmente l’interno della chiesa con gli impianti e la nuova suddivisione dei luoghi celebrativi per l’assemblea, il presbiterio e il coro monastico”.



“Ad oggi – scrive Suor Maria -il …









