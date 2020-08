Custonaci, particolari celebrazioni in onore della Madonna

Niente festeggiamenti, quest’anno, in onore della Madonna di Custonaci.

A causa del Covid-19 e alle norme per prevenire il contagio, infatti, ad Erice – di cui la Madonna di Custonaci è la Patrona – e a Custonaci non si potranno tenere la tradizionale processione nell’ultimo mercoledì d’agosto.

Non ci sarà nemmeno il corteo dei Sindaci dell’Agroericino e il famoso spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

Ma, anche se in maniera limitata, si cercherà di festeggiare e celebrare la Patrona dell’Agroericino.Ieri Domenica 23 agosto, infatti, è stato posto un addobbo floreale sulla scalinata del Santuario a Custonaci.

Inoltre in Piazza Municipio è stata posta una barca con all’interno il Quadro della Madonna per richiamare lo Sbarco che, ogni anno, si svolge nella vicina località di Cornino.Il Quadro della Madonna verrà poi trasportato in Piazza Santuario …









