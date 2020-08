Coronavirus e migranti. Musumeci lo sceriffo, scontro con il Governo. Sempre più contagi

In teoria oggi dovrebbe entrare in vigore l’ordinanza populista e acchiappa like del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che imporrebbe la chiusura di centri d’accoglienza e hotspot sull’Isola.

Un’ordinanza che però non avrà alcun valore, come hanno ribadito in più salse fonti del Ministero dell’Interno: le regioni non hanno competenza in materia di immigrazione, tutto dipende dal governo centrale.

Musumeci ha rispolverato il linguaggio che piace alla destra populista, e spinto da Salvini, ha fomentato con la sua ordinanza un clima di intolleranza soprattutto sui social.

La sua ordinanza prevede che negli hotspot e nei centri di accoglienza non vengano più ospitati migranti, per i quali si dovranno organizzare dei “ponti aerei” per trasferirli in altre regioni.

L'ordinanza ha validità fino al 10 settembre e impone il "divieto di ingresso, transito e sosta"









