Centrosinistra e 5 Stelle, prove di alleanza in Sicilia

A livello regionale è partita la macchina delle alleanze tra il Pd- M5S- Cento Passi che possa dare la svolta e quindi correre uniti per le competizioni che riguardano non solo i singoli territori ma anche le regionali del 2022.

Lungo sguardo sulla competizione più importante, il presidente uscente, Nello Musumeci, vorrebbe ricandidarsi ma ci sono dei nodi da risolvere. Il suo rapporto con Forza Italia non è idilliaco, Gianfranco Miccichè ha chiesto più volte il rimpasto di giunta: mai avvenuto.

Musumeci dovrebbe concedere più spazio al suo alleato di coalizione, Miccichè chiede spazio per altri territori che non sono rappresentati, tra questi la provincia di Trapani. E si è discusso più volte di cedere il passo ad un assessore regionale della provincia di Trapani, che i più individuano in Toni Scilla.

La coalizione di centrodestra riuscirà a mantenersi viva e …









Leggi la notizia completa