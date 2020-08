Campobello. Imprenditrici siciliane omaggiano il sindaco con una bottiglia di olio pluripremiato

Prodotto da un uliveto di Campobello di Mazara, l’extravergine di Nocellara del Belice punta alla promozione del territorio attraverso una delle sue principali eccellenze

Il sindaco Giuseppe Castiglione ha incontrato, in Municipio, le imprenditrici siciliane Giusy Gambini e Carmen Bonfante, che hanno omaggiato al primo cittadino una bottiglia di “Embrace”, olio extravergine di oliva monocultural Nocellara del Belice in purezza, certificato IGP, pluripremiato anche in ambito internazionale sia per l’alta qualità sia per il ricercato design del packaging.Nato appena un anno fa proprio nelle campagne di Campobello di Mazara, in un rigoglioso uliveto di alberi di Nocellara e di Biancolilla, già alla prima produzione Embrace ha infatti ottenuto prestigiosi riconoscimenti, quali la medaglia d’oro ai concorsi internazionali EVO IOOC (International Olive Oil Contest 2020) e AIPO d’Argento ed è stato inserito nelle guide di settore Il Gambero Rosso …









