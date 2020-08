Campobello di Mazara, l’Amministrazione salda il debito co-marketing a Ryanair

Dopo l’appello lanciato da Airgest ai comuni ancora debitori a non vanificare gli sforzi fatti per il rilancio dello scavo esortandoli a saldare le quote residue del co-marketing del 2014 alla compagnia aerea Ryanair, il sindaco di Campobello di Mazara, fa sapere di aver pagato alla Camera di commercio, capofila, la propria parte e cioè 18 mila e rotti euro.

Restano ancora morosi Pantelleria e Castelvetrano, entrambi a guida 5 stelle, per un totale insieme di 150 mila euro e quello di Poggioreale che ha già manifestato l’intenzione di pagare.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ringrazia il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, per aver mantenuto il proprio impegno e auspica che sia seguito dagli altri o che i comuni più forti possano intervenire al posto dei due restii a farlo, per ragioni politiche, per non far scappare la compagnia aerea da Trapani Birgi.

