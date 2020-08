Birgi, sono state presentate tre offerte per i voli

Sono state presentate offerte da tre vettori per tutte le rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Trapani Birgi. Sono sei dal primo novembre.

Il presidente Ombra esulta: “Siamo i primi in Europa per numero di rotte onerate”

Erano scaduti lo scorso 18 agosto i termini per la presentazione delle offerte per la gara, dal valore di 23 milioni di euro, bandita da Enac per l’assegnazione di 6 rotte in continuità territoriale, finanziate dal governo regionale e dal governo nazionale. Dopo il via libera del ministero, Airgest comunica ufficialmente che, ad aver presentato un’offerta, sono tre vettori per tutte e le 6 rotte messe a bando ovvero Napoli, Brindisi, Ancona, Perugia, Trieste, Parma. La procedura di gara è in corso quindi non possono essere ancora divulgati i nomi delle compagnie aeree. L’iter avviato potrà consentire di giungere ad …









