Valderice. Migranti e sicurezza, il sindaco scrive alla ministra Lamorgese

E’ diventata insostenibile e difficile da gestire la situazione a Valderice, in merito all’accoglienza dei migranti.

Dopo i casi di migranti scappati dal centro in cui erano ospitati ed episodi di violenza in città, il sindaco di Valderice Francesco Stabile ha preso carta e penna e ha scritto una lettera alla ministra dell’Interno Lamorgese per esprimere preoccupazione e chiedere maggiori controlli e attenzione da parte delle istituzioni centrali. Ecco la lettera.

Ill.ma Sig.ra Ministra

nell’evidenziare la condizione in cui si trovano i Sindaci che hanno deciso di fare accoglienza, vorrei porre alla Vs cortese attenzione la difficile situazione che si è venuta a creare sul territorio del Comune di Valderice, di cui mi pregio essere il Sindaco.

All’interno del Comune che rappresento, oltre a due progetti SIPROIMI, insiste un Centro di Accoglienza Straordinario (CAS), dove vengono accolti numerosi immigrati, sia posti in regime di quarantena che non; …









