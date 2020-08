“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta del Rione Cappuccinelli

La zona moderna di Trapani è circondata da tantissimi quartieri tra cui spicca, senza dubbio, il Rione Cappuccinelli.

In verità, per la sua dimensione urbanistica dovrebbe essere definito “Quartiere” ma viene popolarmente dichiarato “Rione” per indicare l’origine degli abitanti che vi insediarono, cioè tutti i trapanesi che provenivano dai rioni del centro storico devastati dalle bombe.

Esso confina a nord con il Lungomare Dante Alighieri, a sud con Via Archi, ad ovest con Via Tunisi e ad est con Via Pescatori.

È composto prevalentemente da edifici popolari e, nella sua area, si trovano inoltre l’ex mattatoio – più tradizionalmente chiamato “macello” – e il Cimitero Comunale.

Il Rione Cappuccinelli nacque da uno studio dell’architetto Michele Valori – uno degli urbanisti più importanti in Italia e sicuramente un personaggio chiave delle sperimentazioni di edilizia residenziale …









