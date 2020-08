Trapani, successo per il 2° “Ping Pong open air Sicilia”

Dopo 2 giorni intensi e duri per l’immensa organizzazione e per la difficoltà nell’attuazione sulle misure di prevenzione COVID, per il caldo e per il lieve venticello, si è conclusa la seconda edizione del “Ping Pong Open Air di Sicilia”.

La manifestazione è stata ideata dal Comitato Regionale Sicilia, e nella fattispecie organizzata a Trapani, in Piazza Municipio, dalla ASD Tennistavolo BUSETO-TP.

L’evento ha interessato, oltre l’intera associazione sportiva organizzatrice, anche il Comune di Trapani e soprattutto il vice sindaco Vincenzo Abbruscato, a stretto contatto nelle ultime settimane con il presidente Rodi cercando di soddisfare, tutte le richieste di quest’ultimo.

«L’Asd ringrazia anche il responsabile dell’Associazione “Don Bosco” con i giovani, sig. Virzì per la gentile concessione di materiali. L’ennesimo doveroso ringraziamento va alla ditta Castiglione Traslochi …









