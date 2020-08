Trapani, movida e mascherine. DB: “Servono più controlli”

Il centro storico di Trapani in questi giorni è molto affollato.

Turisti, trapanesi residenti e di ritorno, arrivati in città per trascorrere le vacanze estive. Le vie del centro la sera sono piene di persone che spesso sono senza mascherina. Per questo Diventerà Bellissima di Trapani ha chiesto al sindaco Tranchida di intensificare i controlli in centro per far rispettare le norme anti-Covid.

Ecco la lettera.

Egr.sig.Sindaco,

da giorni il nostro centro storico è meta di turisti e famiglie, per lo più tanti giovani e parenti che per le ferie sono tornati a passare qualche settimana a Trapani tra i propri cari. Ebbene non abbiamo potuto fare a meno di notare che pochissimi tengono la mascherina sul viso, molti sul gomito, in palese violazione dell’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione n.32 del 12 agosto 2020 che ricordiamo, prevede l’obbligo di mascherina nei luoghi …









