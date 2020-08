Torna in scena “Pina Volante”la storia di Giusy che non si è arresa alla sua disabilità

Torna in scena PINA VOLANTE, lo spettacolo di Giacomo Bonagiuso che mette in scena la storia di Giusy Barraco, a Mazara al Collegio dei Gesuiti il 24 agosto e a Cave di Cusa il 25 agosto, sempre alle 21.30.

Per volontà della campionessa para-olimpica di nuoto entrambi gli spettacoli saranno destinati ad una raccolta fondi per l’acquisto di sedie da mare per i disabili.

La storia di Giusy, interpretata in scena da Giordana Firenze, Martina Calandra, Alessandro Nocera e dalla stessa Giusy Barraco diverte e utilizza il taglio dell’ironia per sfatare taluni luoghi comuni sulla disabilitá.

“Non sono riuscito a scrivere uno spettacolo triste e compassionevole, nè ho voluto scomodare il pietismo perché Giusy ha sempre rifiutato qualunque storia pietistica. Ho romanzato fatti e avvenimenti, inventando e traslando, ma restando fedele all’assunto centrale si questa vicenda: Giusy non è la sua sedia …









