Migranti, lo schiaffo del governo a Musumeci. Che non la prende bene … 

Glielo avevano spiegato in tanti, anche con parole sempici: l’ordinanza per chiudere gli hotspot e i centri di accoglienza in Sicilia, cacciare via i migranti con un “ponte aereo”, in nome di una presunta “invasione”, non ha valore, serve solo a incitare l’odio tra le persone, e a prendere qualche like sui social, alla Salvini.

Ma il Presidente della Regione Siciliana, Musumeci, ha voluto fare di testa sua. Stamattina ha emesso l’ordinanza. Poi il Ministero dell’Interno gli ha fatto sapere: non ha alcun valore.

La reazione di Musumeci?

Ecco il suo post:

Tutti conoscono il mio rispetto per le istituzioni. Ma pretendo lo stesso rispetto per la mia gente. Da Roma non abbiamo avuto altro che silenzi: sullo “stato di emergenza” richiesto per Lampedusa due mesi fa, sui protocolli sanitari da applicare, sulle tendopoli da scongiurare, sui rimpatri che dovevano iniziare il 10 agosto e di cui non …









