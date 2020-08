Mazara, i bagnini del Lido Buxutu salvano un bagnante

Questa mattina i bagnini del lido Buxutu, presso la spiaggia mazarese del lungomare San Vito, sono intervenuti prontamente per riportare un bagnante a riva che avventatamente si era allontanato in mare nonostante le condizioni meteomarine avverse.

Alessandro Maltese e Oleg Messina (in foto copertina rispettivamente a sx e a dx) sono intervenuti, utilizzando la scialuppa di salvataggio, per riportare un bagnante a riva che si era spinto a largo.

Plauso ai due ragazzi da parte del presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano e la consigliera Stefania Marascia, presenti al momento dell’intervento. Gancitano e Marascia si sono complimentati con i due giovani bagnini per la professionalità dimostrata. “I nostri giovani, nei momenti opportuni, mostrano generosità, intraprendenza e spirito di sacrificio”.









