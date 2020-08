Marsala, il Sindaco Di Girolamo: “Fanno di tutto per screditarmi” 

“Fanno di tutto per screditarmi”. E’ l’amara riflessione del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che si ricandida per le prossime elezioni amministrative di Ottobre contro la corazzata della destra e del centrodestra di Massimo Grillo (da Di Girolamo già sconfitto comunque, clamorosamente, una prima prima volta nel 2015).

“Quando ho deciso di ricandidarmi ero consapevole che avrebbero fatto di tutto per screditarmi, ma ad ogni cosa c’è un limite: gettare fango gratuitamente su un avversario è qualcosa di veramente squallido che non ha nulla a che vedere con una sana competizione sulle idee e sui programmi” si sfoga il Sindaco.

Ma cosa ha fatto indignare Di Girolamo? “L’ultima notizia che stanno diffondendo e di cui sono venuto a conoscenza è che, se dovessi continuare a fare il sindaco, farò chiudere il nostro ospedale”.

“Ebbene – replica il Sindaco – se devono proprio raccontate bugie, li …









