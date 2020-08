L’ordinanza di Musumeci sui migranti. Il Viminale: “non ha valore” 

Scontro aperto tra il governo centrale e quello regionale sulla questione migranti. Questa notte Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di hotspot e centri di accoglienza in Sicilia. Ma la posizione di Roma è netta, e conferma lo sconfinamento populista di Musumeci.

“La posizione del Governo è che la materia è di competenza statale”. Dicono dal ministero dell’Interno.

Mentre la politica di destra plaude all’iniziativa di Musumeci (in primis “la solidarietà” di Matteo Salvini), e quella di sinistra la critica (con Matteo Orfini che auspica il ricorso dell’Esecutivo), arriva lo stop del Viminale.

“L’ordinanza è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Entro le 24 di domani tutti i migranti …









Leggi la notizia completa