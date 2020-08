La sinistra marsalese e i programmi che non arrivano

Giunta giallorossa e città futura, con cento passi e il deputato regionale Claudio Fava da garante a Marsala 2020?

Si è tenuto nei giorni scorsi una riunione per l’unità del centrosinistra, promossa dal PD, avente come partecipanti, il sindaco uscente, il consigliere comunale uscente D. Nuccio, la segretaria comunale e quello provinciale del PD con la partecipazione virtuale dei vertici di cento passi, (forse reale, sinceramente sconosco) lista civica che ha espresso ed eletto Claudio Fava all’Ars e candidato alla presidenza della regione nel 2017.

L’accordo con Nuccio sembra imminente anche se ha prodotto abbandoni del direttivo di Città futura dell’ala piu radicale, d’altronde andare da solo è decisamente pericoloso, la lista potrebbe non raggiungere il quorum del 5% stimabile in 2500 voti in considerazione dell’affluenza del 2015. Perché il garante per il M5S potrebbe essere Fava? Nelle amministrative del 2012 l’odierno “deus ex machina ” del movimento lilibetano l’avvocato Peppe …









Leggi la notizia completa