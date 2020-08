Il virus e i vacanzieri, tamponi negli aeroporti siciliani. Contagi in aumento, la situazione

Continua la crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia e in Italia.

E torna così a farsi più concreta la paura per il Covid 19 in queste settimane. Paura per l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, ma anche di un nuovo temutissimo lockdown. Lockdown che ha creato danni enormi all’economia e che ha tenuto chiuse le scuole. L’emergenza è proprio questa, come ha detto la ministra Azzolina, riaprire le scuole in sicurezza. Sono però giorni difficili, anche sulle coste siciliane. Perchè è sempre piena emergenza nella gestione dei migranti, e Musumeci è tornato ad alzare la voce chiedendo la chiusura dei porti e lo stop all’arrivo dei migranti. Intanto aumentano i controlli negli aeroporti, anche a Catania e Palermo arrivano i tamponi per chi arriva da paesi a rischio. In provincia di Trapani si registra …









