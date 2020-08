Da lunedì in Sicilia test sierologici per il personale scolastico

Da lunedì partono in Sicilia i test sierologici per il personale scolastico.

E’ uno screening a tappeto per consentire un avvio sereno dell’anno scolastico che apre il primo settembre con corsi di recupero ed attività di programmazione ed il 14 per l’attività didattica. I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale (Mmg) a partire da lunedì e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche. Il personale scolastico dovrà, quindi, contattare telefonicamente il proprio medico per programmare l’esecuzione dei test.









