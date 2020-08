Coronavirus. Altri 1200 casi in Italia. I nuovi positivi in Sicilia sono 35. Il bollettino di oggi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati 35 nuovi positivi al Coronavirus. Attualmente i positivi al Covid sono 903. Di questi sono 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva – dati in aumento rispetto a ieri. 843 persone si trovano in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia si sono riscontrati 4002 i casi, con 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fermo a 286.

Continua intanto l’aumento dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia.

Oggi sono 1.210 nuovi contagi, e 7 vittime. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I dimessi / guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Sono 69 le persone in terapia intensiva, 5 …









