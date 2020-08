Co-marketing arretrato. Campobello paga. Airgest, polemica con sindaci 5 Stelle. Alfano: “Siamo in dissesto”

Debito co-marketing Ryanair: Campobello di Mazara ha pagato la sua quota.

Campobello di Mazara salda il debito per il co-marketing degli anni passati per i voli Ryanair sull’aeroporto di Trapani Birgi.

Ma è polemica tra Airgest e i comuni a guida 5 Stelle che non ne vogliono sapere di versare le quote arretrate, anche perchè sono parte civile nel procedimento che coinvolge i vertici della società che gestisce l’aeroporto.

Airgest ha reso noto nelle scorse ore che dopo il suo appello ai comuni ancora debitori a “non vanificare gli sforzi fatti per il rilancio dello scavo esortandoli a saldare le quote residue del co-marketing del 2014 alla compagnia aerea Ryanair”, il sindaco di Campobello di Mazara, fa sapere di aver pagato alla Camera di commercio, capofila, la propria parte e cioè poco più di 18 mila euro.

Restano ancora morosi Pantelleria e Castelvetrano, entrambi a …









