Alcamo, oggi in scena lo spettacolo “L’eredità dello zio canonico”

Oggi, 23 Agosto 2020, all’anfiteatro Cave Orto di Ballo in piazza Padre Pio da Pietrelcina ad Alcamo andrà in scena lo spettacolo “L’Eredità dello zio canonico” , una commedia scritta da Antonio Russo Giusti con la regia di Franco Regina.

La trama della commedia racconta del protagonista Antonio Favazza , nipote di un canonico che ha sempre servito e riverito. Alla morte dello zio egli crede di essere nominato suo erede universale e comincia a spendere fior fior di quattrini per mobili di lusso e per il funerale dello zio, in attesa che si apra il testamento.

Quando il testamento viene aperto, Antonio scopre non è l’unico pretendente all’eredità, e si succederanno una serie di equivoci ed incomprensioni che faranno più volte rischiare la pelle al povero Antonio.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30, l’ingresso sarà …









Leggi la notizia completa