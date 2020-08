VIDEO – A fuoco una serra a Triscina. Nuvole di fumo nel cielo della borgata

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi all interno di alcune serre che si trovano a Triscina nella zona della circonvallazione . Una nuvola di fumo acre e nero si è sprigionata a partire dalle 17.30 levandosi alta nel cielo

E preoccupando i tanti bagnanti che dalla spiaggia non riuscivano a capacitarsi di cosa stesse accadendo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco di Castelvetrano che stanno lavorando per spegnere le fiamme unitamente agli uomini del Corpo forestale.

Seguiranno aggiornamenti









