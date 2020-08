Trapani, chiesta la scarcerazione di Matteo Bucaria

E’ stata chiesta dagli avvocati della difesa la scarcerazione e l’incidente probatorio per Matteo Bucaria, l’imprenditore trapanese arrestato con l’accusa di essere stato il mandante del tentato omicidio del cognato Domenico Cuntuliano.

Esecutore materiale invece Gaspare Gervasi, come indicato dallo stesso Cuntuliano agli agenti subito dopo essere stato raggiunto dal colpo di fucile e gravemente ferito.

Dal 2013 Gervasi è in carcere, non ha mai parlato, adesso però è saltata fuori la nuova versione che ha portato in cella Bucaria. Nei giorni scorsi Gervasi ha fatto ritrovare anche l’arma utilizzata per il tentato omicidio.

E proprio nell’arma, secondo Bucaria, ci sarebbero le prove della sua innocenza. Per gli avvocati Giovanni Liotti e Sabina Bonfiglio il loro assistito è estraneo ai fatti, e la richiesta dell’incidente probatorio punta a fare dei rilevamenti scientifici, balistici ed esami del Dna sull’arma. Lo scopo è accertare se l’arma ritrovata nei giorni scorsi sia …









Leggi la notizia completa