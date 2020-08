Sicilia, il giallo di Caronia. Il papà di Gioele: “Non lo ha ucciso Viviana”

‘Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo”: lo ha detto Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la dj trovata morta nelle campagne del Messinese. Mondello ha riconosciuto le scarpette blu trovate accanto ai resti umani scoperti a poca distanza dal corpo della moglie, sono quello del figlio Gioele.

Attesi i risultati delle analisi del dna. I parenti della donna parlano intanto di “ricerche fallimentari”.- “Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?” scrive su Facebook Daniele Mondello, il padre di Gioele. Il filmato postato su Fb sembra mostrare un cameraman che sta riprendendo il cammino di un militare per realizzare, probabilmente, un ‘video di copertura’ per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.

“Verranno fatti degli esami alla scientifica di Palermo sui vestiti di Viviana Parisi e domani mattina verrà …









