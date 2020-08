  Scrive “Orgoglio Marsalese” sui tanti problemi dell’ospedale “Paolo Borsellino”

Noi del comitato “Orgoglio marsalese” vogliamo continuare a mantenere alta l’attenzione dei cittadini sulle condizioni del nostro ospedale.

Partiamo sempre dal servizio più rilevante: Il Pronto Soccorso.

E’ a tutti noto che le criticità esistenti hanno determinato, già nel passato, diverse situazioni di alta tensione tra gli operatori e gli utenti spesso esasperati per le attese estenuanti. Ciò a causa della cronica carenza di personale che, in un servizio che richiede invece risposte immediate, ha portato anche ad aggressioni e non solo verbali.

Da oltre un mese l’ASP ha licenziato, per ragioni disciplinari, due validissimi medici di pronto soccorso. Non vogliamo nè possiamo entrare nel merito della delicata questione, ci saranno i contesti più idonei e qualificati a definirne le sorti. Quello su cui vogliamo intervenire è, invece, il “rimedio” previsto, che è davvero allucinante.

Il Direttore del presidio ospedaliero ha ritenuto di coprire …









