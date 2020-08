Pd in difficoltà per le liste, la Lega corre da sola, Figlioli presenta gli assessori

Il Partito Democratico di Marsala, nel direttivo del 19 agosto, ha nominato un coordinamento con l’obiettivo di formare la lista del partito che andrà in appoggio al candidato sindaco Alberto Di Girolamo.

C’è un primo criterio che è stato individuato per la composizione della lista e cioè che vengano rappresentati i vari settori lavorativi e del territorio cittadino: “Il Partito Democratico, vuole coinvolgere professionisti, insegnanti, lavoratori dei vari settori sociali, volti noti e meno noti della città, per una lista di 24 nomi che cercheranno di riportare vitalità ed energia al PD, da aggiungersi alle energie già presenti, per un percorso unitario di svolta, che conduca ad un risultato significativo”.

Sui nomi che comporranno la lista c’è tanto ancora da lavorare, a parte i due uscenti Federica Meo e Calogero Ferreri, ci potrebbe essere Vito Cimiotta e anche …









Leggi la notizia completa