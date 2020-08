Officina abusiva nel parcheggio privato: scatta il sequestro

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, unitamente a personale specializzato del dipartimento dell’A.R.P.A.C. di Caserta, nel corso di attività finalizzata al contrasto dei reati in danno all’ambiente nell’ambito della problematica di emergenza ambientale della c.d. “Terra dei Fuochi”, si sono portati in agro del comune di Villa di Briano (CE), presso un immobile adibito al solo uso esclusivo di deposito per sosta autovetture.

In loco si è, invece, constatato l’esercizio abusivo di un’attività di autofficina di cui si dichiarava gestore un uomo di San Cipriano di Aversa (CE) dell’età di anni 44, rinvenuto mentre era intento a riparare un’autovettura ed in loco erano altresì presenti altre nove alcune delle quali già sottoposte a lavorazione ed un motociclo.

Sono state, inoltre, rinvenute le seguenti …









Leggi la notizia completa