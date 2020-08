Mazara, furto presso la spiaggia di Tonnarella. La microcriminalità non va mai in vacanza…

Ieri pomeriggio è stato perpetrato un furto ai danni di un ragazzo che si trovava con gli amici al mare a Tonnarella, nel tratto di spiaggia libera fra i lidi “La Sirenetta “ ed “Il Circoletto”.

Mentre la comitiva di ragazzi stava facendo il bagno una persona sospetta, un ragazzo, si è avvicinata al punto dove loro avevano steso i loro teli da mare e poi rapidamente avrebbe prelevato uno zaino al cui interno si trovavano effetti personali e portafoglio di uno dei bagnanti. Il giovane malvivente avrebbe così raggiunto il complice che in scooter lo aspettava, facendo anche da palo, ed in insieme si sarebbero allontanati.

I ragazzi si sono accorti di quanto stava succedendo ed uno di loro si è posto all’inseguimento dello scooter urlando per attirare l’attenzione dei bagnanti. I ragazzi hanno fermato prima un’auto della …









