Marsala, rifiuti abbandonati e proteste. Le segnalazioni

Sono sempre numerose le proteste dei marsalesi per il comportamento, incivile, dei loro concittadini che decidono di disfarsi dei rifiuti gettandoli un po’ dappertutto: lungo i margini delle strade o in terreni abbandonati.

E neppure le centinaia di salate multe già elevate dai vigili urbani a chi è beccato dall’occhio delle telecamere installate dal Comune li scoraggia. Adesso, lamentele arrivano dai residenti nelle zone trasformate in mini-discariche di ogni genere di pattume.

Proteste che arrivano dagli abitanti delle contrade ai lati di via Pupo (contrade Pispisia, San Michele Rifugio, Ranna, Giunchi, Addolorata e Dammusello), ma anche dalla zona di Santa Venera, in particolare da via Fiume. “In passato – dice un residente di via Fiume – io personalmente ho interessato i vigili, che hanno fatto istallare le telecamere da Energetikambiente. Hanno fatto pulire, ma non si è concluso niente. Forse qualche foto ha beccato qualche …









