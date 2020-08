Marsala, incidente al passaggio a livello: auto sui binari 

Momenti di paura a Marsala: un’auto è finita sui binari della ferrovia dopo un incidente avvenuto all’altezza di un passaggio a livello.

L’incidente, in particolare, si è verificato all’incrocio tra la Strada Provinciale 21 e Contrada Catenazzi, di fronte la strada che porta all’imbarcadero storico per Mozia. Una zona molto trafficata d’estate. Due auto si sono scontrate, e uno si è ribaltata finendo sulla linea ferroviaria.

Chiamati subito i soccorsi, è stata avvertita Trenitalia, che ha interrotto i collegamenti della linea Castelvetrano – Trapani per due ore, dalle 18 e 30 alle 20 e 30, per permettere la rimozione dell’auto con un carro attrezzi. Per sostituire i treni sono entrati in funzione dei bus.

Sul posto dell’incidente vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia per i rilievi. Nessuna ferita di rilievo per i conducenti dei due mezzi.









