Marsala 2020. Pd: “Nostri candidati espressione di tutta la città”. Lega: “Avremo nostro candidato sindaco”

Comincia a prendere forma, a Marsala, la campagna elettorale del Partito Democratico, per le amministrative di ottobre.

Nel direttivo, svoltosi nella serata del 19 agosto, è stato affrontato, più concretamente, il tema riguardante la formazione della lista del Partito Democratico. Si è proceduto alla nomina di un coordinamento, e si sono stabiliti anche i criteri quali quello della territorialità e delle categorie, quindi i candidati non devono essere espressione solo di luoghi ma anche dei vari settori lavorativi.

Ecco la nota del Pd.

Il Partito Democratico, vuole coinvolgere professionisti, insegnanti, lavoratori dei vari settori sociali, volti noti e meno noti della città, per una lista di 24 nomi che cercheranno di riportare vitalità ed energia al PD, da aggiungersi alle energie già presenti, per un percorso unitario di svolta, che conduca ad un risultato significativo.

Da settimane, si sta lavorando intensamente, si è attivato un dialogo









