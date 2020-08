Giorgio Cappitelli, il medico marsalese che ha fatto crescere la Pediatria

Nato a Marsala il 9 marzo del 1929 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, il 20 luglio 1953, a Palermo con la tesi in pediatria come relatore il Prof. Michele Gerbasi.

Si trasferisce a Torino sotto indicazione del padre che era Direttore amministrativo dello stabilimento Florio. Io ho conosciuto direttamente Giorgio Cappitelli a dei congressi sindacali e di aggiornamento professionale, non sapevo nemmeno che fosse di origini marsalesi, così è nata un’amicizia e quando lui annualmente veniva a Marsala abbiamo avuto modo di confrontarci. Mi ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita tra i quali come mai si trasferì a Torino. Suo padre era entrato in contatto con Cesare Cugnasco, amministratore delegato della Cinzano (gruppo famiglia Agnelli), nel momento in cui il gruppo Cinzano acquisì la Florio di Marsala i due iniziarono ad avere rapporti di lavoro e personali. Fu proprio Cesare Cugnasco a suggerire al …









