Favignana, Totò Braschi si candida sindaco

Toto Braschi, già candidato a sindaco di Favignana nel 2018 ed attuale capo dell’opposizione in consiglio comunale, annuncia la propria candidatura a sindaco per le Egadi. Ecco il suo primo comunicato stampa.





“Il progetto politico continua con una nuova compagine e con nuove risorse umane. Dopo il terremoto politico che ha coinvolto l’amministratore comunale,il sottoscritto desidera dare un’impronta diversa da come è stata gestita la comunità egadina negli ultimi 15 anni.

Da candidato sindaco nel 2018, arrivato secondo dopo l’ex Pagoto, è mio dovere attuare il principio dell’alternanza politica con un programma che intende abbracciare le forze politiche sane e affidabili che circoscrivono il territorio egadino.

Non guardo e non è essenziale oggi fossilizzarsi sulle appartenenze partitiche che hanno martoriato e diviso il popolo egadino in classi sociali di serie A e B, pregiudicando e calpestando i diritti fondamentali della democrazia e dell’autodeterminazione civile e sociale.

I …









