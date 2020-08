Fa molto caldo. Rischio incendi in tutta la Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

Ancora gran caldo in Sicilia e in provincia di Trapani con temperature ben oltre i 30 gradi, e il rischio di incendi.

Per questo la protezione civile regionale ha diramato per oggi un’allerta per il rischio incendi di livello arancione in tutta l’isola, ad eccezione dell’area meridionale, agrigentino e nisseno, dove il livello d’allerta sarà rosso, quindi massimo.

Queste invece le previsioni per oggi e domani in provincia di Trapani.

Sabato, 22 agosto: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32.3°C, la minima di 20.7°C, lo zero termico si attesterà a 4743m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 23 agosto: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono …









