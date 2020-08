“Ecco tutto quello che non va al Pronto Soccorso di Marsala” 

Un esposto di cinque pagine per denunciare tutta una serie di “magagne” nell’organizzazione sanitaria dell’ospedale “Borsellino” di Marsala in tempi di coronavirus. In calce ci sono le firme di tutto il personale medico e paramedico del Pronto soccorso, tranne quella del primario, Scuderi, recentemente andato in pensione.

L’atto d’accusa risale a fine giugno, ma se n’è avuta notizia soltanto adesso, ed è stato inviato ai vertici dell’Asp di Trapani e all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ad usare il termine “esposto” sono proprio coloro che hanno apposto le loro firme in calce al documento, che nell’oggetto parla di “criticità attualmente in essere presso l’Uoc di Mcau (Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, ndr) del presidio ospedaliero di Marsala ed istanza di attuazione …









