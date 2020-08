Coronavirus, tutti negativi gli autisti “Segesta”

Sono tutti risultati negativi al tampone per il Coronavirus gli autisti dei bus “Segesta”.

Erano stati esaminati dalle Asp di Trapani e Palermo dopo che un passeggero e poi altri sette della tratta Trapani Palermo sono risultati positivi al Covid.

In una nota l’azienda dichiara che “dal momento che gli autobus sono l’ambiente di lavoro degli autisti il dato conferma come le misure adottate a bordo dei bus funzionino ai fini del contenimento del virus. Il posizionamento dei passeggeri in linea verticale e mai viso a viso, l’occupazione della stessa postazione a sedere per tutta la durata del viaggio, il mantenimento della mascherina e la frequente sanificazione della seduta con potente ipoclorito di sodio, garantiscono il viaggiatore più di altre situazioni in cui non può essere rispettato il posizionamento verticale, l’inamovibilità dal posto occupato, il mantenimento costante della mascherina e la sanificazione del …









Leggi la notizia completa