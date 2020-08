Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia – la Repubblica

Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia la RepubblicaCovid, l’ira di Musumeci: «Chiudo subito in Sicilia tutti gli hotspot per i migranti, si attivi un ponte aereo» Il MessaggeroCovid19 Sicilia, altri 38 migranti positivi a Lampedusa, sbarca ad Augusta la nave quarantena BlogSicilia.itMigranti, Musumeci: chiudo gli hot spot in Sicilia La StampaMigranti: Musumeci,chiuderei porti no Sicilia campo profughi Agenzia ANSAVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa